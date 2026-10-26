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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: UMB Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UMB Financial wird am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 744,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 31,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD in den Büchern standen.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,01 Milliarden USD, gegenüber 4,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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