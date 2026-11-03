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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ultragenyx Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ultragenyx Pharmaceutical öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,100 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 39,23 Prozent erhöht. Damals waren -1,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Ultragenyx Pharmaceutical 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 182,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ultragenyx Pharmaceutical 159,9 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,600 USD, gegenüber -5,830 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 752,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 673,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Ultragenyx Pharmaceutical Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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