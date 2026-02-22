Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070

22.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ultra Clean stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ultra Clean wird am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,224 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ultra Clean einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ultra Clean in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 10,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 503,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 563,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,520 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,10 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch

