UiPath Aktie 110831715 / US90364P1057
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: UiPath stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
UiPath wird am 03.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,148 USD aus. Im letzten Jahr hatte UiPath einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 397,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 361,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,784 USD je Aktie, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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