UGI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,362 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei UGI noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,35 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,80 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,09 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,36 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,29 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net