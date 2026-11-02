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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: UFP Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
UFP Technologies lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,49 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,01 Prozent erhöht. Damals waren 2,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 166,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,74 USD, gegenüber 8,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 657,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 602,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu UFP Technologies IncShs
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07:01
|Ausblick: UFP Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: UFP Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu UFP Technologies IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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