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Vor Kennzahlen 06.05.2026 12:01:00

Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

So sehen die Prognosen der Analysten für die Uber-Bilanz aus.

Uber
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Uber wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 39 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,693 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 43 Analysten einen Zuwachs von 15,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,28 Milliarden USD gegenüber 11,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 45 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD, gegenüber 4,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 49 Analysten durchschnittlich auf 58,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,02 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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