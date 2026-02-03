Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’402 -0.1%  SPI 18’453 -0.2%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’873 0.3%  Euro 0.9175 -0.2%  EStoxx50 6’027 0.3%  Gold 4’929 5.8%  Bitcoin 60’820 -0.9%  Dollar 0.7781 -0.2%  Öl 66.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
BioNTech-Aktie nach Rally: Analysten sehen kaum weiteres Kurspotenzial
Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Merck & Co. öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten
Suche...
Plus500 Depot

Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kennzahlen im Überblick 03.02.2026 13:06:00

Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das prognostizieren Analysten für die Uber-Bilanz.

Uber
63.07 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Uber wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 42 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,785 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3,21 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 46 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,77 Prozent auf 14,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber noch 11,96 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 48 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,56 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 51 Analysten im Schnitt von insgesamt 52,02 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 43,98 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch/p>

Weitere Links:

Uber-Aktie dennoch in Rot: Uber steigert Umsatz und Gewinn
Uber-Aktie in Grün: Fahrer protestieren in Zürich wegen Arbeitsbedingungen
Uber-Aktie schwächer: Expansion in der Zentral- und der Nordostschweiz

Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com