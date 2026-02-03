Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Uber wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 42 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,785 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3,21 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 46 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,77 Prozent auf 14,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber noch 11,96 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 48 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,56 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 51 Analysten im Schnitt von insgesamt 52,02 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 43,98 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

