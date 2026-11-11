Ausblick: Twist Bioscience legt Quartalsergebnis vor

Twist Bioscience veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,387 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Twist Bioscience 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 123,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Twist Bioscience 99,0 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,147 USD je Aktie, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 456,4 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 376,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net