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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Twilio A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Twilio A wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
26 Analysten schätzen im Schnitt, dass Twilio A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 USD je Aktie gewesen.
25 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,30 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,52 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,00 Milliarden USD, gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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