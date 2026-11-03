Ausblick: TWFG A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TWFG A wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,262 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 138,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,03 Prozent auf 79,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TWFG A noch 64,1 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,530 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 315,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 248,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net