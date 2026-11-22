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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tuya A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tuya A wird am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tuya A 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tuya A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 95,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 82,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,123 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 364,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 322,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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