Turtle Beach Aktie 41309932 / US9004502061
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Turtle Beach stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Turtle Beach wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,312 USD. Dies würde einen Verlust von 122,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Turtle Beach -0,140 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 56,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,706 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 343,5 Millionen USD, gegenüber 319,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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