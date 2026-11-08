Ausblick: Turning Point Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Turning Point Brands präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,196 USD je Aktie gegenüber 1,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 119,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Turning Point Brands für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 146,7 Millionen USD aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 564,7 Millionen USD, gegenüber 463,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net