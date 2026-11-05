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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tulikivi O A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tulikivi O A äussert sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,001 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 6,6 Millionen EUR aus – eine Minderung von 5,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tulikivi O A einen Umsatz von 7,0 Millionen EUR eingefahren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,018 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 28,5 Millionen EUR, gegenüber 29,5 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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