Ausblick: Tube Investments of India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tube Investments of India wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 10,70 INR. Dies würde einem Zuwachs von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tube Investments of India 9,65 INR je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 55,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,23 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,59 Milliarden INR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,78 INR, gegenüber 32,91 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 96,52 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 228,47 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net