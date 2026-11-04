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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: TTS Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
TTS Group ASA wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,113 NOK aus. Im letzten Jahr hatte TTS Group ASA einen Verlust von -0,050 NOK je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TTS Group ASA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 219,6 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 123,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,287 NOK im Vergleich zu -0,340 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 729,1 Millionen NOK, gegenüber 571,1 Millionen NOK im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu TTS Group ASA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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