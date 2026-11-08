Ausblick: Tsumura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tsumura wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 109,21 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tsumura 108,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tsumura in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 53,89 Milliarden JPY im Vergleich zu 46,80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 370,92 JPY je Aktie, gegenüber 376,28 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 215,06 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 192,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net