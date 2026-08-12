TSS Aktie 21639967 / US87288V1017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: TSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TSS wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass TSS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TSS in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,1 Millionen USD im Vergleich zu 44,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,264 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 201,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 245,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu TSS Inc
|
07:01
|Ausblick: TSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: TSS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: TSS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TSS Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.