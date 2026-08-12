Ausblick: TSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TSS wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass TSS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TSS in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,1 Millionen USD im Vergleich zu 44,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,264 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 201,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 245,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch