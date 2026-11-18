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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tsakos Energy Navigation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tsakos Energy Navigation lädt am 19.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Tsakos Energy Navigation 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 225,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tsakos Energy Navigation 186,2 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,33 USD, gegenüber 4,45 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 974,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 798,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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