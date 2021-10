Ausblick: Tryg A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tryg A-S wird am 12.10.2021 die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tryg A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,40 DKK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,05 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,72 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,80 DKK je Aktie, gegenüber 7,42 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 24,09 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 22,65 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

