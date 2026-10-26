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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Trustmark öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Trustmark veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,00 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,38 Prozent erhöht. Damals waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Trustmark nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 215,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 23,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 280,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,98 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,70 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 851,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,13 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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