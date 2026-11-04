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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Trulieve Cannabis wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,093 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 23,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 288,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Trulieve Cannabis für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 221,9 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,822 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,610 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,01 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting
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04.11.26
|Ausblick: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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