Trulieve Cannabis Aktie 43860933 / CA89788C1041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trulieve Cannabis wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,086 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trulieve Cannabis noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 268,5 Millionen USD gegenüber 302,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,171 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 993,6 Millionen USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting
|
06.08.26
|Ausblick: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Trulieve Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Trulieve Cannabis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.