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Truist Financial Corporation Aktie 51326242 / US89832Q1094

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15.10.2026 07:01:06

Ausblick: Truist Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Truist Financial Corporation
41.64 EUR 2.06%
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Truist Financial wird am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,14 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,62 Prozent erhöht. Damals waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,35 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 32,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,87 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,70 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,82 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,97 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 30,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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