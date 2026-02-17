TrueBlue Aktie 3632193 / US89785X1019
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: TrueBlue legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TrueBlue präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 414,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,510 USD, gegenüber -4,170 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
