Triumph Bancorp Aktie 25522944 / US89679E3009
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Triumph Bancorp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Triumph Bancorp veröffentlicht am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,598 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1395,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 130,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Triumph Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 123,1 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 474,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 504,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: Triumph Bancorp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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