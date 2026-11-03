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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TriplePoint Venture Growth BDC wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,220 USD aus. Im letzten Jahr hatte TriplePoint Venture Growth BDC einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei TriplePoint Venture Growth BDC für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,2 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,883 USD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 89,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 97,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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|Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: TriplePoint Venture Growth BDC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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|Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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|Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TriplePoint Venture Growth BDC Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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