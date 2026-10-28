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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Trinity Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Trinity Industries präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,265 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trinity Industries 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 543,4 Millionen USD – ein Plus von 19,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trinity Industries 454,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,20 Milliarden USD, gegenüber 2,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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