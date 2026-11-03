Ausblick: Trinity Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trinity Capital lädt am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,518 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 66,25 Prozent auf 93,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,08 USD je Aktie, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 368,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 232,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net