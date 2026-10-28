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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Trinet Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Trinet Group veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,602 USD. Dies würde einer Verringerung von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Trinet Group 0,700 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden USD gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,16 Prozent.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,82 Milliarden USD, gegenüber 5,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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