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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: TriMas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TriMas lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TriMas die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,483 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 110,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 34,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 269,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 175,2 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD im Vergleich zu 2,95 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 677,7 Millionen USD, gegenüber 645,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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