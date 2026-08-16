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Trifork Aktie 111122781 / CH1111227810

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16.08.2026 07:01:06

Ausblick: Trifork präsentiert Quartalsergebnisse

Trifork
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Trifork wird am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,167 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 DKK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 58,5 Millionen EUR, was einem Umsatz von 411,1 Millionen DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,803 EUR im Vergleich zu 3,96 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 235,1 Millionen EUR, gegenüber 1,65 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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