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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Trex verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trex präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 285,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 314,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD im Vergleich zu 1,78 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Trex Co. Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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