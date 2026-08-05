Ausblick: Trent präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trent gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen, dass Trent für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,41 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,06 INR je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 48,83 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 57,77 Milliarden INR aus.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,61 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 32,25 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 242,10 Milliarden INR, gegenüber 200,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch