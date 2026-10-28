Ausblick: Trent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trent wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 9,48 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trent noch ein Gewinn pro Aktie von 7,07 INR in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,87 Prozent auf 57,75 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 40,64 INR, gegenüber 32,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 239,32 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 200,52 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch