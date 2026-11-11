Ausblick: Trend Micro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Trend Micro wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 61,82 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 95,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 75,27 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 236,22 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 262,42 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 300,57 Milliarden JPY, gegenüber 275,98 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net