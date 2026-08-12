Trend Micro Aktie 1259963 / US89486M2061
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Trend Micro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Trend Micro öffnet am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,396 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 36,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 456,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 459,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, gegenüber 1,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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