Ausblick: Travel Food Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Travel Food Services wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 8,40 INR aus. Im letzten Jahr hatte Travel Food Services einen Gewinn von 7,27 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 19,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,24 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 37,11 INR je Aktie, gegenüber 33,49 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 18,54 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 16,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net