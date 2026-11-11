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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Travel Food Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Travel Food Services wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 8,40 INR aus. Im letzten Jahr hatte Travel Food Services einen Gewinn von 7,27 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 19,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,24 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden INR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 37,11 INR je Aktie, gegenüber 33,49 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 18,54 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 16,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Travel Food Services Limited Registered Shs 144A Reg S
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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