Ausblick: Travel Food Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Travel Food Services wird am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 7,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Travel Food Services 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,28 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Travel Food Services 3,75 Milliarden INR umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 36,50 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 33,49 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 18,61 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 16,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch