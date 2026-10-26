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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Travel + Leisure legt Quartalsergebnis vor
Travel + Leisure gibt am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,67 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Travel + Leisure im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,91 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden USD, gegenüber 4,02 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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