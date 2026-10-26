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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: TransUnion legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TransUnion lädt am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll TransUnion 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,31 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TransUnion 1,17 Milliarden USD umsetzen können.
22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,16 Milliarden USD, gegenüber 4,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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