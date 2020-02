Ausblick: Transocean präsentiert Quartalsergebnisse

Transocean lässt sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Transocean die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offenlegen.

23 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,290 USD gegenüber -0,340 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 818,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 748,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,265 USD, gegenüber -0,790 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 3,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch