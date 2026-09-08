Transcontinenta a Aktie 1585338 / CA8935781044
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08.09.2026 07:01:06
Ausblick: Transcontinental A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Transcontinental A öffnet am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,377 CAD je Aktie gegenüber 0,460 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 295,3 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 56,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,4 Millionen CAD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,04 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,74 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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