Ausblick: Transcat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transcat wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,448 USD. Dies würde einem Zuwachs von 220,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Transcat 0,140 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 92,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 82,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 373,3 Millionen USD, gegenüber 331,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net