Ausblick: Transat AT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Transat AT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,038 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Transat AT noch -1,580 CAD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,59 Prozent auf 813,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Transat AT noch 785,5 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,119 CAD, gegenüber -2,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,40 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,28 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch