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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tradeweb Markets legt Quartalsergebnis vor
Tradeweb Markets gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 584,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 2,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,05 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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