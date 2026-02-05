Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 49’191 -0.6%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9170 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’868 -1.9%  Bitcoin 52’171 -8.3%  Dollar 0.7770 0.0%  Öl 67.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bayer-Aktie: Asundexian mindert Risiko eines Schlaganfalls deutlich
Ausblick: Philip Morris gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken

Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz voraus 05.02.2026 18:25:00

Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das versprechen sich Experten von der anstehenden Toyota Motor-Bilanz.

Toyota Motor
20.10 EUR -1.98%
Kaufen Verkaufen

Toyota Motor wird am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 67,65 JPY je Aktie gegenüber 165,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Toyota Motor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12.851,70 Milliarden JPY abgeschlossen haben - das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.391,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,72 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 274,92 JPY je Aktie, gegenüber 359,56 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 50.547,19 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 48.036,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Toyota-Aktie verliert: Gewinnprognose enttäuscht trotz Zolleinigung
Toyota-Aktie stärker: Toyota baut Vorsprung auf VW mit neuen Rekordverkäufen aus
Archion Group: Neues Lkw-Gemeinschaftsunternehmen von Toyota und Daimler Truck mit IPO 2026

Bildquelle: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock.com

Nachrichten zu Toyota Motor Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten