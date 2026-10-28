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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Toyoda Gosei stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Toyoda Gosei wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 27,21 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 21,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 22,44 JPY erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Toyoda Gosei im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 306,74 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 275,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,45 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 106,09 JPY je Aktie, gegenüber 98,82 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.237,34 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.146,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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