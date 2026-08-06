Ausblick: Toyo Tire Rubber stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Toyo Tire Rubber wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 150,91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 128,74 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 161,23 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 147,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 445,60 JPY aus. Im Vorjahr waren 413,10 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 629,56 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 594,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch